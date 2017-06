Tarmo Tamm: põllumajandus on Eesti eesistumise ajal oluline teema

Alanud on Euroopa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku arutelud. Konsultatsioonide raames esitati Eestis kokku üle 320 000 arvamuse.

Eesti jaoks olulisimaid teemasid ning riikidevahelist koostööd valgustab Maamajandusele minister Tarmo Tamm.

***

Mida on põllumeestel oodata pärast aastat 2020?

"Väga suur osa uue põllumajanduspoliitika ettepanekutest tuli keskkonnaorganisatsioonidelt, mis viitab kasvavale survele keskkonnaaspektide tugevamalt ÜPPsse integreerimiseks. Ilmselgelt mõjutavad ÜPP tulevikku ELi võetud keskkonna- ja kliimaalased kohustused.

Oluline teema on see, kuidas ÜPP aitab parandada põllumehe valmisolekut turu- ja tootmisriskideks. Võib eeldada, et põllumeeste endi roll nende riskide maandamisel kasvab."