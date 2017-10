Tartu turuhoone on ilus, kuid ebamugav

Pronksist sea juurest turule sisenemine on omaette elamus – välisustest sisse tuleku järel avanevad automaatselt klaasist uksed ning ostleja saab astuda valgesse ja säravasse hoonesse. Igal pool on puhtus, läigib klaas ja säravad tuled. Kadunud on häirivad lõhnad isegi kalahallist.

Värske liha, suitsu- ja keeduvorstid, singid ning pasteedid on kenasti klaasi taha välja pandud. Samamoodi ka juustud ning piimatooted.

Tõrvaks meepotis on aga mitmed vead, mis müüjatele muret valmistavad. Nimelt on uued letid nii laiad, et üle selle kaupa või raha andes ei ulatu ostja ja müüja käed kokku.