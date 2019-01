Tartu ülikooli teadlased asuvad uurima põllumuldade seeneelustikku

Kaheaastase projekti käigus on teadlastel ambitsioonikas eesmärk koguda mullaproovid sajalt eri majandamisviisiga põllult üle kogu Eesti, et teha kindlaks, millised seened seal elavad. Selleks kasutatakse uusimaid DNA-põhiseid meetodeid, mille abil määratakse unikaalsete geenijärjestuste alusel mullas elavate seente liigiline koosseis ning seejärel analüüsitakse seoseid rakendatud maaviljeluspraktikatega.

„Uuringu tegemiseks ja heade tulemuste saamiseks on tähtis hea kontakt põllumeestega. Kirjeldatud projekt on ka teaduslikult väga põnev, kuid selle suurim lisaväärtus seisneb rakenduslikus väljundis põllumehele. Seetõttu loodame saavutada hea kontakti praktikutega, et tulevikus oleks võimalik lisaks mulla keemilistele parameetritele ka mullaelustikku oma igapäevastes otsustes arvesse võtta ning temaga targalt ringi käia,“ rääkis Hiiesalu ning lisas, et muldkapital on üks põllumajanduse tähtsamaid varasid ja selle mõistmine peab käima tuleviku põllumajanduse juurde.

Proovialade valimine on hoolimata talveilmast juba alanud. Kui soovid ka oma põldude mullaelustikust rohkem teada saada, võib endast teada anda e-kirjaga Inga Hiiesalule, TÜ taimeökoloogia teadurile aadressil inga.hiiesalu@ut.ee.