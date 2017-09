Teadlased: saak pole halb, kuid kahjuks hiline

Vaatamata hilisele kevadele ja kohati olematule suvele pole siiski loota viletsat saaki. Teraviljade lõikamisega tuleb kiirustada, sest niiskus poeb ligi. Kartulisaak oleneb palju sordist.

“Kui on võimalus saaki koristada, siis rutage kohe põllule,” õpetas Eesti taimekasvatuse instituudi teadur Ene Ilumäe. Eriti kehtib see odrapõldude kohta. Mõni aeg ootamist võib lõppeda sellega, et terad võivad peas kasvama minna - selline saak sobib vaid loomasöödaks.

Viive Rosenbergil, kes on põllumajandusteadlane ja kartulitervendaja, on Pärnumaal väike kartulipõld, kus kasvatab perele 17 sorti. “Kevad oli pikk ja külm. Veel aprilli viimastel päevadel sadas lund. Lääne-Euroopa sortidele see kuigi hästi ei mõjunud. Eesti omad, nagu 'Maret', 'Teele' ja 'Juku' on head ja ilusad. 'Antit' on ka. 'Tiina' on suur ja sile,” räägib Rosenberg. Samas on kõik mugulad ilusad, kuivad ning kärna pole.

