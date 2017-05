Teadlased uurivad Polli istanduses nooruse eliksiiri

Seedri Puukool koos Eesti Maaülikooli teadlastega Polli Aiandusuuringute Keskuses on algatanud ainulaadse projekti, kasvatades ja uurides haruldasi marjasorte, mis sisaldavad rohkesti tervislikke bioaktiivseid aineid.

“See on tuleviku aiandus,” näitab Elmar Zimmer Seedri Puukoolist poolele hektarile rajatud istandust, kus katses on lodjapuu, söödav kuslapuu, must leeder ning toompihlakas ehk saskatoon.

“Põhjamaa mari on märgatavalt kvaliteetsem kui kuuma päikese käes kasvavad viljad,” selgitab aednik Zimmer. Euroopas ja ka mujal maailmas on hakatud puhtas põhjamaa kliimas kasvatatud marju üha enam hindama, kuna neis on rohkem bioaktiivseid aineid. Need on vitamiinid, antotsüaanid, ensüümid, samuti polüfenoolid, mis toimivad antioksüdantidena ja on kasulikud südamele.

Kõiki marjakultuure kasvatatakse keskkonnasõbralikult, pestitsiide kasutamata. Põõsaread on piisava vahega, et marjakombainiga pääseks marju korjama.

“Meie eesmärk on leida nende seitsme vähe levinud kultuuri hulgast just sellised sordid, mida võiks edaspidi kasvatada ka ärilistel eesmärkidel, mitte ainult koduaias,” rõhutab Polli Aiandusuuringute Keskuse teadlane Liina Arus.