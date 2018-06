Teadlaste sõnul teeb kliima põllumehe töö Eestis aina raskemaks

Üleujutatud viljapõld 2017. aasta sügisel. Foto: Anni Õnneleid

Eesti Maaülikoolis valminud värske analüüs kinnitab, et ilmastiku ekstreemsused on sagenenud, mis omakorda kasvatab riski, et Eesti põllumajandustootjad peavad tulevikus toime tulema senisest karmima keskkonnaga.