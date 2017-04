Tegevusloaga piimakäitlejate hulka lisandus Sepa mahetalu meierei

Esmaspäevast on Sepa mahetalu meiereil tegevusluba piimakäitlemise ettevõttena. Eelnevalt on ettevõttel olemas mahetunnustus. Nimetatud luba ja tunnustus annavad Pärnumaa väikemeiereile õiguse müüa oma tooteid lisaks otse tarbijale ka poodidele, restoranidele ja teistele töötlejatele.

Seni on Sepa mahetalus olnud koduköök, kus toodetud kaupa sai müüa vaid otse tarbijale. Tegevusluba kaotab ettevõtte jaoks senised piirangud ja annab võimaluse oluliseks arenguks.

Mahetunnustusega toodeteks on hapukoor, grilljuust, sõir, kohupiim, kodujuust ja või. Mahetunnustuseta, kuid tegevusloaga tavatooteks on jäätis. Ettevõtte tootmismahud ei saa olema väga suured, kuna tegemist on väikese peretaluga. Klientidena nähakse eelkõige mahesuunitlusega kauplusi ja restorane.

„Meie jaoks tähendab ametlik tunnustus väga palju. Oleme selle nimel kõvasti vaeva näinud, et täita erinevaid nõudeid. Nüüd jääb üle jätkata tootmisega,“ rõõmustas tegevjuht Jorma Silm.

Alates 2011 aastast on ettevõttes tegeletud tõsisema talutootmise ja piimatoodete väljaarendamisega. Tooted on pälvinud tiitleid, näiteks valiti šokolaadi-piparmündi jäätis 2013 aastal parimaks tooteks Piimapäeval Imaveres. Sõir pälvis 2016 aastal esikoha ja valmistaja sõirameistri tiitli Saatses seto sõirapäeval. Talu kannab ka „Ehtsa talutoidu“ märki, mis tähendab, et toodetes ei kasutata lisaaineid ja tooraine pärineb valdavalt oma talust. Talus peetakse lüpsilehmi ja munakanu.

Sepa mahetalu asub romantiliste kiviaedadega Pikavere külas Pärnumaal. Meierei on rajatud väiketalu rehielamusse. Nii nagu ammustel aegadel oli selline hoone mitme kasutusotstarbega, nii on see siin ka tänapäeval, ainult sisu on muutunud.