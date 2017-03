Tere ASi pankrotihaldur vandeadvokaat Maire Arm kutsus tagasi senised Tere nõukogu liikmed ning valis uue nõukogu, kuhu kuuluvad Pharma Holding OÜ juhatuse esimees Katre Kõvask, Kamakamaka OÜ juhatuse liige Erik Haavamäe ning Ellex Raidla partner Sven Papp. Nõukogu määras juhatajaks Margit Taltsi, kes on pikaaegse juhtimiskogemusega kaubandus- ja toidutööstusvaldkonnas.

„Margit Talts on pikaajalise toidutööstuse juhtimise kogemusega ning toob Tere juhtimisse asjatundlikkust ning värskust,“ ütles Tere ASi uus nõukogu esimees Katre Kõvask. „Nii töötajate kui ka koostööpartnerite vaates on Tere majandustegevus olnud mõnda aega ebakindel, kuid usun, et Margit suudab meeskonda motiveerida ning suunata Tere stabiilsesse arengusse. Tahame, et Teres töötavad inimesed tunneksid end kindlalt. Samal ajal jätkub ka Tere saneerimiskava. Perioodil, mis konkurentsiamet menetleb koondumisluba, on meie ülesanne hoida ettevõte parimas võimalikus vormis.”

„Tere on Eesti turul tegutsenud kaua, ettevõttel on arvestatav turg ning mitmekesine tootevalik on tarbijate hulgas hea mainega,“ märkis Tere ASi juhataja Margit Talts. „Paljud probleemid vajavad lahendamist, kuid ühiste jõududega saame kindlasti hakkama. Järjepideva tööga on Terel võimalik oma positsiooni hoida.”

„25aastane toidusektoris töötamise kogemus, nii toitlustus, jae-, hulgi- kui toidutööstusettevõtte juhtimine, on alus, et ettevõtte igapäevast majandustegevust juhtida ning tegutseda nii tarnijate, kliendisuhete kui töötajate hea käekäigu nimel,” rääkis Margit Talts. „Tegelen kõigega, millega vaja, et ettevõtte senisest finantsolukorrast tulenevast mõningasest mainekahjust üle saada ja tulemuslikumalt tööle panna.“

Margit Talts on pikalt töötanud toiduettevõtete valdkonnas. Muu hulgas juhtis ta aastatel 2002-2005 Kesko Food AS Säästumarketi keti direktorina Säästumarketite kasvu ja levikut kogu Eestis. 2005.–2016. aastani töötas Margit Talts AS Maag Grupp tegevjuhina, sealhulgas 2012-2013 juhtis Rannarootsi Lihatööstust.

Uue nõukogu liikmed Katre Kõvask ja Erik Haavamäe on valdkonna asjatundjad, kes on toidusektoris töötanud 15 aastat ning 10 sellest Premia Foodsi nõukogu ja juhatuse liikmetena ka koostööd teinud. Katre Kõvask töötab nüüd Pharma Holding OÜ juhatuse esimehena ning Erik Haavamäe oma finantskonsultatsiooniettevõtte Kamakamaka OÜ juhatuse liikmena. Sven Papp on Eesti kõrgeima reitinguga advokaadibüroo Ellex Raidla partner, kes on spetsialiseerunud tehingute ja ettevõtete nõustamisele. Ta on töötanud pea 10 aastat Rootsis, sealhulgas 5 aastat börsifirma Match Ida-Euroopa õigusdirektorina ning olnud läbi aegade paljude äriühingute nõukogude liige ning õigusnõustaja.

Aivar Rehe koos senise nõukoguga astus tagasi. Jätkub Tere senine saneerimisrežiim, mille uus juhatus vaatab üle ning teeb otsused koostöös partneritega.