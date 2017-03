Maalehele teadolevalt on AS Tere müük Maag Grupile takerdunud pankade nõuete taha, mures on ka põllumehed, kellele Tere on võlgu mitu miljonit eurot.

Oliver Kruuda võlgades piimatööstuse müük Maag Grupile pole ikka veel allkirjastatud, ehkki eelläbirääkimisi on peetud juba mõnda aega.

Maalehe küsimusele, et kas vastab tõele, et AS Tere ja Maag Gupp AS-i vahel on ostu-müügileping kohe allkirjastamisel, teatas Maagi suuromanik Roland Lepp, et see info ei vasta tõele. Samas nentis Lepp, et Maag pole sugugi Tere ostu plaanist loobunud.

„Jah, me oleme Terest huvitatud,“ rõhutas Roland Lepp.

Maalehele teadolevalt on aga ostja-müüja erimeelsusel selles, kuidas ja mis järjekorras võlausaldajate nõudeid rahuldada. ASil Tere oli eelmise aastalõpu seisuga nõudeid kokku 48,3 miljoni euro eest, laenuvõlg moodustas sellest ligi 36 miljonit eurot. Ärilehe andmetel on võimalik, et Nordea ja DNB pank saavad oma laenuvõla tervikuna kätte, kui Tere omanik Oliver Kruuda on Maagiga saanud lõplikult kokkuleppele. Seni seda kokkulepet pole.

Samas ollakse võlgu ka piimatootjatele, kellele piimatööstus Tere on jätnud toorpiima eest maksmata. AS Tere on Vändra OÜ-le võlgu üle miljoni euro. Vändra osaühingu juhataja Ilmar Teevet teatas Maalehe veebile, et tema küll ei tea, mis saab piimatööstuse müügil põllumeeste võlgadest.

„Ma ei tea seda ega oska midagi kommenteerida. Usun siis, kui näen teadet paberi peal,“ ütles Ilmar Teevet. Lisades, et nemad kui võlausaldajad on praegu täielikus teadmatuses.

„Ootame ära, millal Tere müüakse ja loodame kõige paremat,“ ütles Ilmar Teevet.

Ta lisas selgituseks, et vahepeal arutusel olnud Tere saneerimiskava, mis määratles ka võlgade maksmise graafiku, ei kinnitatud ära, vaid arutelu lükati alama astme kohtusse tagasi. Nii et lahtine on ka seniste võlgade ajatamine mitme aasta peale.

Samas müüb OÜ Vändra ikka piima Terele.

„Sellepärast viimegi, sest minu arust oleks kõige suurem viga oma piimaga Terest ära minna. Siis poleks küll lootust oma raha kätte saada. Täna ma arvan, et meil on lootust,“ selgitas Ilmar Teevet. Ta lisas, et igapäevane arveldamine toimib korrektselt.

Piimatootjate ühistu EPIKO nõukogu esimees Märt Riisenberg kinnitas, et Tere on EPIKOle endiselt võlgu ja tema ei tea tehinghust midagi.

„See paistab olevat väga salastatud tehing,“ ütles Riisenberg.

Piimatööstuse Tere müügiprotsessi ei soovinud kommenteerida ka praegune Tere juht Aivar Rehe. „Olen allkirjastanud konfidentsiaalsuse leppe, mistõttu ei saa kommenteerida Terega seotud temaatikat,“ ütles Rehe.