Tere võlgade maksmine võib jääda venima

Tänavu märtsis müüsid suurimad võlausaldajad, Nordea ja DNB, Tere laenunõuded Maag Grupile. Nii pole pangad enam Tere ASiga seotud.

Kuna pangad astusid mängust välja, tekkis lootus, et nüüd kinnitatakse kava ära ning rahad hakkavad uue peremehe käe all paremini liikuma.

Sellest hoolimata otsustas Harju Maakohus, et Tere ASi saneerimiskava ei kinnitata. Otsus valmistas tuska nii piima töötlejatele kui tootjatele.

“Tere huvides on saneerimiskava kinnitamine ning töö jätkamine,” ütles Katre Kõvask pressiteate vahendusel kohtuotsust kommenteerides. “Terel on Maag Grupi näol tugev kodumaine omanik. Ettevõtte edukas jätkumine on nii piimatootjate kui ka tarbijate huvides ning saneerimine oleks Terele parim võimalus.”

ASi Maag Grupp nõukogu esimees Roland Lepp arvas samuti, et kohtu otsus on halb uudis ja koos Tere ASiga kaevatakse see edasi. “Usume, et kõrgema astme kohus kinnitab saneerimiskava,” ütles Lepp.