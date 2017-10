Toetada tuleb nii tootmist kui keskkonda

Roomet Sõrmus Arvi Kriis

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on pidevas muutumises. ÜPP tulevikku käsitletakse ka tänavusel “Aasta põllumehe” konverentsil. Selle ajastus on soodne – Eesti on ELi nõukogu eesistuja ning novembri lõpus on oodata Euroopa Komisjoni teatist ÜPP tuleviku kohta.