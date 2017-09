Toidukuu lõpp pakub leiba ja õunu

Nädalavahetusel ja oktoobri alguses on Eesti toidu kuu raames ettevõtmisi, mis pakuvad kaasalöömislusti, maitseelamusi ja uusi teadmisi.

Laupäev pakub mitu huvitavat asja: Tartus Lõunakeskuses on Eesti toidu pidu, Viimsi taluturul aga ubinapidu. Õunafestivali peab Türi linn, kus saab imetleda õunanäitust, töötab õunakohvik ning on laat. Piiriveere sibula ja kala päev peetakse aga Eesti Vabaõhumuuseumis.

Järgmine nädal on leivanädal, mida tähistatakse nii Põlva talurahvamuuseumis kui Eesti põllumajandusmuuseumis. 7. oktoobril peetakse seal lõikuspidu.

Eesti toidu kuu puhul võtab kodumaise tooraine oma menüüdes tähelepanu alla mitukümmend Eesti toidutee võrgustikku kuuluvat maapiirkonna restorani.

Eesti toidu kuu keskendub tänavu seoses laste ja noorte kultuuriaastaga nooremale põlvkonnale.

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et lapsepõlvest pärime hoiakud kogu eluks ning seetõttu on oluline, et laste armastus hea kodumaise toidu vastu saaks alguse lapsepõlvest.

„Kutsun teid üles sügisel avastama Eesti põldude, metsade ja rabade ilu. Külastage mõnda talu, minge lastega koos metsa seenele ja marjule, valmistage koos lastega head toitu,“ ütles Tamm.