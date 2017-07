Toiduliidu piimalehm jõudis suvepealinna

Toiduliidu piimakampaania maskotina mööda Eesti linnasid rändav piimalehma skulptuur võttis koha sisse Pärnu rannapargis ja jääb sinna suvepealinna elanike ning külastajaid rõõmustama kuni 24. juulini.

Toiduliidu tegevjuhi Sirje Potisepa sõnul on piimalehma eesmärk tuletada inimestele silmatorkaval moel meelde, et piim on üks väärtuslikemaid toiduaineid.

„Mul on väga hea meel, et meie värvikirev staarlehm on saanud kampaania raames külastada mitmeid toredaid paiku Eestimaal, kuid erilist elevust tekitab tema jõudmine suvepealinna. Oleme tänulikud Pärnu linnale, kes lõbusa aktsiooniga kohe kaasa tulid ja meie lehmakesele nii sooja vastuvõtu tagasid,“ ütles Potisepp.

„Meie skulptuur on omamoodi kummardus nii lehmadele, kes meile piima kui tõelist kangelaste toitu annavad, kui ka farmeritele, kes piimakarjasid kasvatavad ja meie tööstustele väga kvaliteetset toorpiima tarnivad,“ rääkis ta.

Potisepp kinnitas, et piim on eestimaalaste seas küll väga armastatud toiduaine, kuid aegajalt on hea teadvustada selle tähtsust ja seda, et eriti oluline on piimatoodete tarbimine just kasvavale organismile.

Kõik Pärnu elanikud ja külastajad on oodatud rannapargis peatuvat lehma uudistama ja temaga pilti tegema kuni 24. juuli hommikuni.

Kõikide vahel, kes lehmaga pilte sotsiaalmeedias jagavad ning kasutavad teemaviidet #piimonsuperhea, loositakse välja kinkekott maitsvate piimatoodetega. Lapsed võivad lapsevanemate järelevalvel pildistamiseks ka lehma selga ronida. Pärast Pärnu külastamist võtab lehm ette teekonna Viljandisse.