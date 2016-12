Maaleht.ee uuris 2016. aastal enim maaelu mõjutanud inimestelt, millised sündumused lõppeval aastal nende arvates Eesti maaelu kõige enam mõjutasid ning kes on mõjukaim maaelutegelene.

Kõljala POÜ juhatuse esimees ja aasta põllumees 2013 Tõnu Post, mis mõjutas 2016. aastal Eesti maaelu kõige enam?

Ilmselt omas suurimat mõju maaelule 2014 alanud toormehindade madalseis, mis aasta viimases kvartalis hakkas küll paranema. Samas teravilja hinnad on jäänud madalaks ja prognoosid veel selles sektoris paranemist ei luba.

Kriisiga langes oluliselt nii sigade kui lehmade arvukus, millega läks kaduma ka hulk töökohti maal.

Milline sündmus/juhtum/olukord avaldas kavandatust tunduvalt väiksemat mõju?

2016. aasta suveks oli metsades leviva sigade Aafrika katku suhtes hirm suur, et kordub 2015. aasta olukord, kui oli palju haigestumisi farmides. Sel suvel õnneks olukord nii dramaatiliseks ei kujunenud.

Kes mõjutas teie arvates 2016. aastal kõige enam Eesti maaelu? Mil moel?

Konkreetseid nimesid ei tea välja tuua, aga maaelu mõjutasid enim need isikud, kes otsustasid valitsuse välja vahetada.

On tekkinud tunne, et tänane valitsus mõistab maaelu olulisust ka riigi seisukohalt. Märgiks on tuleva aasta eelarvesse lisatud kaua oodatud top-up, mis tagab Eesti põllumeesteleühisel turul võrdsemad konkurentsiingimused.