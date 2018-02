Toorpiima hind on hakanud langema

“Veebruaris on piima hind juba alla 300 euro tonn, mis loomulikult piimatootjaid õnnelikuks ei tee. Aga hoiame pöialt, et see hind rohkem ei kukuks,” teatas ASi Pajusi ABF juhataja Lembit Paal Jõgevamaalt. Paal lisas, kuna praegu pole piimaturgudel toimunud midagi katastroofilist, mis annaks põhjust suuremaks hinnalanguseks, püsib tootjate seas lootus, et 2018. aasta keskmine toorpiima hind jääks ikka 300 euro piiresse.

“Mis seal salata, eks Valio tööstus teeb hinda, nii nagu Valio ütleb, selle järgi kujundavad ka teised oma hinna,” lisas Paal. Isegi Leedu piimatööstused jälgivad Valio hinnataset ega taha palju rohkem maksta.