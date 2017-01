Sel nädalal asutasid Eesti suuremad piimaühistud ühisettevõtte MilkEst, et ehitada Eestisse kõige kaasaegsem piimatööstus.

Põllumajandustootjate ühistud EPIKO, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Saaremaa Piimaühistu ja Tartumaa Piimaühistu ning CPTT Consult OÜ asutasid 25. jaanuaril ühisettevõtte, eesmärgiga rajada Eestisse uus ja efektiivne piimatööstus. Projekti elluviimisesse on kaasatud Saaremaa Piimatööstus AS, rahvusvahelised konsultandid ning finantsinvestorid.

Uus tööstus on kavandatud Kesk-Eestisse ning see plaanib tootmisega alustada 2020. aasta esimeses pooles. Tipptehnoloogial põhinevate seadmete töötlemisvõimsuseks on arvestatud kuni 600 tonni toorpiima päevas. Pikemas plaanis kavatsetakse see tõsta kuni 1000 tonni toorpiima töötlemiseni päevas. Piimatehas hakkab valmistama 100% ekspordiks mõeldud juustu, võid ja erinevaid pulbreid. Projekti maksumuseks on eksperthinnangute alusel ca 50 miljonit eurot.

Piimatööstuse rajamiseks loodud ettevõte taotleb PRIA kaudu selleks määratud investeeringutoetust esimese etapi elluviimiseks. Tehase rajamise finantseerimiseks kaasatakse pangad ning finantsinvestorid, kes liituvad ettevõttega pärast PRIA esimese taotlusvooru otsuse selgumist.

Samuti on uus piimatööstus avatud ja huvitatud partnerlusest teiste Eesti piimatootjatega, et juba lähiajal hakata kavandama töötlemisvõimsuse laiendamist e.tehase teist etappi.

Asutatud ettevõte MilkEst AS nõukogusse kuuluvad Tõnu Post, Lembit Paal, Märt Riisenberg, Sulev Kuus ja Rein Nigul. Ettevõtte juhatuses on Ülo Kivine ja Tiit Nigul.

13.-17.veebruaril 2017 võtab PRIA vastu taotlusi põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse maksmiseks suurprojektide elluviimiseks. Uue ühistulise piimatööstuse rajamiseks on võimalik saada sellest meetmest 15 mln eurot. MilkEst AS on selle toetuse taotlemiseks valmis.