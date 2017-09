Tori hobusekasvandustest ja kahest muuseumist kujundatakse üks tervik

Täna kohtus maaeluminister Tarmo Tamm Toril hiljuti loodud Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid nõukogu liikmete ning muuseumite ja kohaliku valla esindajatega, et ühiselt sihtasutuse tulevikuplaane arutada ning saada ülevaade Tori hobusekasvanduse hetkeolukorrast.

„Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutamine on Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähendusega, kuna kaks muuseumit ja ajalooline Tori hobusekasvanduse kompleks ühendatakse üheks tervikuks,“ ütles maaeluminister Tamm. „Mul on väga hea meel, et oleme võrreldes aastataguse ajaga astunud suure sammu edasi. Käimas on Tori hobusekasvanduse põlenud tallihoone projekteerimine ja katuse taastamise aktiivne ettevalmistus.“

Vabariigi Valitsus otsustas eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduse keskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks. Eesti maaelu arengukavast leiti võimalus Tori hobumajanduse keskuse jaoks lisavahendeid taotleda. „Olen kindel, et tulevikus saame näha keskust sama elujõulisena nagu see kunagi oli,“ lisas Tamm. „Lisaks investeeringutele on väga oluline ka juhatuse, nõukogu ja valdkondliku kompetentsi ja kogukonna kaasamiseks moodustatava nõukoja liikmete pühendumus.“

Käesoleva aasta tegevuskava näeb ette sihtasutuse arengukava, detailsema äriplaani ja investeeringute kava koostamist, töötajate struktuuri paikapanemist ja rajatiste projekteerimist. Sel aastal alustatakse uute rajatiste projekteerimisega, investeeringute teostamiseks vajalike taotluste koostamisega ja alustatakse võimalusel investeeringute elluviimisega. 2018. aastal toimub investeeringute elluviimine. Põhitegevuste etapiline käivitamine toimub aastatel 2019–2021.

Tori vallavanem Kaie Toobal on samuti Tori hobumajanduse keskuse arengu suhtes toetav ja lootusrikas ning usub, et loodud sihtasutuse näol on saadud toetav partner, kellega ühiselt probleemidele lahendusi otsida.



TAUST 28. augustil allkirjastas maaeluminister Tarmo Tamm Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutamisdokumendid, millega liideti Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum ja Tori hobusekasvanduse kompleks ühise sihtasutuse alla.

Sihtasutus võtab üle eelpool nimetatud Maaeluministeeriumi hallatavate riigiasutuste ülesanded, milleks on Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.