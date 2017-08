Kuna Torma põllumajanduse osaühingu (POÜ) lehmad on juba aastaid silma paistnud vägevate päevalüpsidega, ei tulnud Volga tulemus 87,1 kilo osaühingu juhile Ahto Vilile üllatusena. Ent piima rasvaprotsent pani kulme kergitama – see oli rekordi püstitamise päeval 5,73. Tavaliselt on see holsteinil nelja kanti.

“Seda ma ise imestan ka, nii suure toodanguga loomadel on see harilikult üsna väike,” selgitab Vili, lisades, et tihtipeale pole suure toodanguga lehmadel ka kuigi head välimust, kuid Volga eirab sedagi tava.