Katrin Seppa jaoks on kodulindude kasvatamine ja aretamine on ühtaegu nii hobi kui ettevõtlus. Suvisel tippajal, kui tema kanadel, partidel, hanedel, pärlkanadel ja vuttidel ka tibud sabas sibavad, on sulelisi majapidamises kokku üle 700.

„Kui teised inimesed kardavad linnugrippi, siis mina naeran, et minu gripp on juba kohal. Mis see muud on kui üks nakkushaigus!“ sõnab Seppa naerulsui.

Kirglikke kasvatajaid-aretajaid, kes endale tõustandardile vastavaid linde hangivad, võib Eestis üles lugeda kahe käe sõrmedel – seega palju neid just pole.