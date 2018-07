Tubli piimaandja Kanni tõi avatud talude päeval ilmale pullvasika

Peremees Sulev Matto vaatas vasika kohe pärast sündimist ema silme all üle.

Avatud talude päeval tegi Hiiumaa Agro pererahvale kingituse hea piimaanniga Kanni, kes otse Hiiu Lehe ajakirjaniku kaamerasilma ees tõi ilmale priske pullvasika.

Sulev Matto, kes vasika ema silme all üle vaatas, rääkis, et Kanni on talu ühe vanima lehma õde, kümme aastat vana ja annab 60 kilogrammi piima päevas.

Kokku peetakse Hiiumaa Agro Ala farmis 340 veist, kellest 190 on lüpsikari – nii pole vasika sündimine pererahva jaoks eriti haruldane sündmus. Külastajate jaoks aga kindlasti.

Kui ajakirjanik kella 11 ajal farmi kohale jõudis, oli järjekord avatud talude päeva registreerimislaua taga juba pikk. Keskpäevaks oli kirjas paarsada talueluhuvilist, päeva lõpuks 613 ehk kaks korda enam kui mullu. Ühelt poolt on avatud talude päev ettevõtja jaoks kulu, teisalt aga käib külas palju sõpru ja pererahvas saab suurele hulgale inimestele näidata, mida maaelu endast kujutab, tõdes Sulev Matto.