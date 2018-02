Tuleviku kabiinis istub traktorist massaažitoolis, masin sõidab ja droon lendab kaasa

Kolmteist organisatsiooni, kes on koondunud nime alla Cab Concept Cluster, töötasid välja ühise projekti moodsa traktorikabiini Smart CAB loomiseks, mida tutvustati möödunud sügisel Hannoveris põllu- ja metsatehnika messil Agritechnica.

Ettevõtmise taga on Dresdeni tehnikaülikool ja tuntud ettevõtted nagu Bosch, Hella, Fritzmeier ning disainiagentuur Lumod. Uue traktorikabiini aluseks võeti laaduritele 2013. aastal välja töötatud projekt Genius CAB, mis omakorda põhineb Fritzmeieri varem kasutusel olnud kabiinil. Smart on Geniuse põllumajandusmasinatele kohaldatud järeltulija.

Varsti tervikuna tootmisesse jõudev kabiin sobib mitmetele eri põllumajandusmasinatele. Nutitehnoloogia viimaste uuendustega ühilduv kabiin võib ühendust hoida ja informatsiooni vahetada nii ringilendava drooni, teise masina, pilve kui ka telefoniga. Kõiki vajalikke tööparameetreid saab määrata ekraanilt, kuigi enamiku vajalikest arvutustest teeb masin ise oma rohkete sensoritega ära.

Kabiini sees on esikohal ergonoomika – kõige paremate töötervishoiuteadmiste järgi on paigutatud nii juhtkang, klaviatuur kui ka ekraan. Kliimaseade töötab kiirelt ja efektiivselt ning istmelgi on lisaks massaažifunktsioonile oma kliimaseade.

Foto: CAB Concept Cluster

Kabiin ja selles olev juht on muust masinast eraldatud vedrustusega, mis kohandab oma tööd vastavalt oludele. Ekraanilt näeb erinevatel külgedel olevate kaamerate pilti ning tark süsteem jälgib juhi pilku ja tumendab parema nähtavuse tagamiseks need osad klaasist, kus pilk ei peatu.

Kabiin kohaldub enamike olemasolevate ning veel leiutatamata nutitehnoloogiatega. Kaamerad tuvastavad ümbritsevaid takistusi ning annavad neist märku muuhulgas maapinnale näidatava laserkujutisega. Laserist on kasu ka siis, kui tuleb teisele masinale näidata, kus peatuda.

"Me ei tee innovatsiooni vaid innovatsiooni pärast," võib lugeda kabiini infobrošüürist. "Koondame olulised trendid nagu modulaarsus, juhtkangi kasutusmugavus ja nutikas põllupidamine millessegi tõeliselt kasulikku, mis on paindlik, tulevikukindel ja kasumlik."

Foto: CAB Concept Cluster