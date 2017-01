Tulevikus lõhnavad toidutaimed teisiti

Meliss. Foto: Kai Simson

„Praeguseks on identifitseeritud üle 60 000 erineva terpenoidi. Nnende sisaldus on peamiseks taimede lõhna mõjutavaks teguriks,“ rääkis Eesti Maaülikooli doktorant Leila Pazouki ning lisas, et lenduvaid terpenoide ei erita mitte ainult taimede lehed, vaid ka pungad, õied, viljad ja juured.