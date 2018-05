Türi lillelaada algataja: algaastatel ostsid mujalt tulnud laadalised linna poodidest ära kogu rajooni vorstifondi

Korraldasime selleks ajaks ka lillenäituse, põhiliselt roosid ja elulõngad, milleks oli vaja sobivaid ruume – lahkelt tuli vastu Türi Keskkooli direktor Kalju Leht, kes andis meie kasutusse kooli saali ja võimla. See suurepärane inimene võimaldas kooli ruume ka edaspidi.

” Sõltumata sellest, et mina mitteparteilasena jagasin ülesandeid, läks kõik kergelt, sest kõik juhid olid ju kompartei liikmed ja kõrgetasemelise partei juhi juuresolekul vastu ei vaielda.

Roosisortide väljapanek tuli ka Teaduse Akadeemia Tallinna botaanikaaialt ja kohal oli ka selle esimene ja pikaajaline direktor Arnold Pukk, kes oli alati kohal ka edaspidi olles kas mõne žürii esimees, lihtsalt liige või konsultant. Edaspidi olid tal kaasas ka botaanikaaia spetsialiste, kes andsid hulgaliselt konsultatsioone.

Ma olin uhke, et me edaspidi suutsime laadale kutsuda konsultatsioone andma 11 teaduste kandidaadi kraadiga konsultanti aianduse erinevatest valdkondadest, kes olid peale botaanikaaia ka aianduse peavalitsusest, maaviljeluse instituudi Juuliku katsebaasist, bioloogia instituudist jne.

Arnold Pukki nn värbamine toimus tema hilisema humoorika jutu järgi nii: "Vajus minu kabinetti botaanikaaias üks habetunud tüüp provintsist ja leidis, et botaanikaaed peaks osalema eksponaatidega Türi näitusel. Soov esitati nii häbematult, et ma ei saanud keelduda."

Koostöö oli edukas ja ei saa mööda sellest, et Pukk oli alati seltskonna hing ja oskas suurepäraseid kokteile segada.

Laad ja kaunid koduaaiad

Lillelaada oluliseks osaks oli ka linna kaunimate koduaedade külastused, sest türilased näitasid oma kätetööd ja head maitset meeleldi. Oli ju põhjust uhkust tunda!

Milliseid aedu näidata ja kuidas ekskursantidele marsuute teha, selle osas alustas valikut tolleaegne seltsi osakonna aseesimees, üliaktiivne Leo Rehela, kes igapäevast teenis leiba Estonia kolhoosi aednikuna.

Valik tuli teha nii, et mitu bussitäit rahvast üheaegselt pisikestesse aedadesse ei satuks. Leo töötas välja kolm erinevat marsruuti, ja et giididel kergem oleks, jäädvustasime need ka paberil, kasutades selleks linnaplaani, mille leidsime ennesõjaaegsest Eesti Entsüklopeediast ja kopeerisime käsitsi.

” Hiljem õnnestus mul Gorbatšovi sula ajal Eesti lillekasvatuse saavutusi näidata ka sotsialismimaades ja Osaka maailmanäitusel.

Nüüd oli vaja paljundus teha trükikojas, et iga giid saaks oma eksemplari ja jätkuks ka tulevastele aastatele. Vastavalt korrale tuli igale trükisele saada luba GLAVLITist ehk trükistes riiklike saladuste kaitse valitsusest.

Ma viisingi materjalid sinna sisse ja läksin nädala pärast neile järele, kuid sain eitava vastuse, sest täpset linnaplaani ei tohtinud avaldada - imperialistlikud agendid oleks võinud selle järgi orienteeruda! Täpselt selline oli keelduva otsuse põhjendus. Täna tundub see muidugi enam kui imelik.

Plaanid tegime ikka, aga käsitsi, mis muidugi võttis palju aega.

Plaanitavast üritusest saime ülevaate anda ka ETV-s, sest seal oli Eesti Reklaamfilmi lüh ERF) saatel "Reklaamiklubi" kaks korda kuus hea vaadatuvusega aeg.

ERF juht Peedu Ojamaa kutsus mind saatesse, kus mul siis oli võimalik aiandushuvilisi Türile kutsuda. Ka edaspidi olin ma saates sage külaline. Tänu kõigele sellele oli meie jaoks esimesel lillelaadal ootamatult palju huvilisi – ca 10 000 kogu Eestist.

Paar märkust ka

Meie ise lugesime ürituse hästi kordaläinuks, kuid kõik teised nii ei arvanud. Esimene pahameele väljendus tuli Paide rajooni täitevkomiteest, praeguses mõistes maavalitsusest, kus aseesimees mind noomis: nõukogude armee sõjaveteranid olid kaevanud, et nende lauluansambli esinemispaigas Türi lauluväljakul on murus veoauto ratta jäljed, mis muru rikuvad ja üldse ei olnud üritust rajooni ürituste plaanis.

Võtsin asja teadmiseks ja oma aiandist paar töölist rehadega ning tunni aja pärast oli muru korras.

” Vabariigi President jagab teenetemärke bürokraatidele, lauljatele ja näitlejatele, aastakümnete jooksul tehtud tööd aianduse arendamisel ei pane ta tähele.

Mõne nädala pärast läksime meie seltsi presiidiumi esimeest varumisminister August Pedajat tema sünnipäeval õnnitlema ning hiljem vestluse käigus kiitis ta türilasi ürituse läbiviimise eest, leides, et taimematerjali levitamine aitab kaasa koduaedade arendamisele. Kuid siiski pidi ta edastama ka ühe kriitilise märkuse – laadale oli kompartei keskkomitee saatnud mikrobussitäie ideoloogiatöötajaid, kes pidid kontrolli teostama. Neil õnnestuski leida üks puudus – toitlustamine oleks võinud olla paremini korraldatud.

Need noomitused elasime üle ja edaspidi laiendasime jõuliselt laata, lisasime näitusi, konsultatsioone, viisime läbi konkursse nagu näiteks toorsalatite valmistamine – tänapäeva taimetoitlased oleks vaimustes! Ja lastele ka midagi – asfaldijoonistuste võistluse. Nii tõusis laada külastajate arv ca 30 000-ni.

Türilt Tallinnasse

Minu osalus oli asja algatamine, idee väljatöötamine ja esimese nelja laada juhtimine. Mulle tuli kogu aeg Tallinnast tööpakkumisi (nt aianduse peavalitsuse osakonnajuhataja, aiandussovhoosi direktor koos kohustusliku komparteisse astumisega), aga vastu võtsin siiski lillenäituste korraldamise töö – näidisaia juhtimine, mida tegin 31 aastat.

Hiljem õnnestus mul Gorbatšovi sula ajal Eesti lillekasvatuse saavutusi näidata ka sotsialismimaades ja Osaka maailmanäitusel, kus meil oli kasutasa sajaviiekümneruutmeetrine ala. Kõige huvitavamaks tööks aga kujunes Tallinna rahvusvaheliste lillepidude korraldamine, mis aitas väga tõhusalt kaasa Eesti floristika arengule.

Ega Türi mulle võõraks jäänud – rida aastaid anti välja minunimelisi rahalisi haljastuspreemiaid, nii kaua kui linn oli iseseisev haldusüksus. Ühel aastal omistati mulle ka Järvamaa suurima eraannetaja tiitel.

Jääb soovida, et lillelaadal on veel pikk iga. Kahju on sellest, et nende sadade inimete vabatahtliku tööd pole riigi tasandil hinnatud – Vabariigi President jagab teenetemärke bürokraatidele, lauljatele ja näitlejatele, aastakümnete jooksul tehtud tööd aianduse arendamisel ei pane ta tähele.