Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile turuarendustoetuse määruse eelnõu, millega laiendatakse toetuse sihtrühma tunnustatud tootjarühmadele ja toetatavate tegevuste loetelu. Muudatuste eesmärk on suunata toetusvahendid veelgi enam ekspordi edendamiseks.

„Ekspordi edendamine on valitsuskoalitsiooni üks prioriteetidest. Seepärast vaatame olemasolevad toetusinstrumendid üle, et suunata neid enam ekspordile. Turuarendustoetus on esimene näide sellistest sammudest,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Toidusektoriga toimunud arutelude tulemusel oleme otsustanud laiendada toetuse sihtgruppi tunnustatud tootjarühmadele ning toetada edaspidi ka välisriigis korraldatavaid turundusüritusi.“

Eelnõu kohaselt saavad alates 2017. aasta taotlusvoorust turuarendustoetust lisaks mittetulundusühingutele taotleda ka Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud tootjarühmad.

Turuarendustoetusest on toidusektori turustusvõimaluste tõstmiseks võimalik rahastada näiteks turu-uuringuid, teavituskampaaniaid, messidel osalemist nii Eestis kui välimaal, uue tegevusena ka välisriigis turundusürituste korraldamist.

Samuti on kavas määruse muudatusega kehtestada toetatavatele tegevustele minimaalsed toetuse taotlemise summad. „Muudatuse eesmärk on suunata taotlejaid teostama mahukamaid ja ambitsioonikamaid projekte, millel oleks ekspordivõimaluste avardamisel sektori jaoks suurem mõju,“ lisas Tamm.

Seotud lood: Uutele turgudele sisenemiseks saab abi turuarendustoetusest

Mullu said Eesti toidusektori organisatsioonid Eesti riigilt turuarendustoetust 75 projektile kogusummas 878 353 eurot. Riiklikku turuarendustoetust on toidusektori organisatsioonidel võimalik taotleda alates 2005. aastast.

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna edendamine. 2017. aasta taotlusvoorust alates saab toetust taotleda ka Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud tootjarühm.

Turuarendustoetus on riigieelarvest rahastatav toetus, millega on eesmärk suurendada põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete turustusvõimalusi sise- ja välisturgudel. Turuarendustoetust saab taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu, taotlusvoor on kavas 2017. aasta veebruaris.

Turuarendustoetuse tingimusi on ministeeriumis korduvalt arutatud põllumajandus- ja toidusektori esindusorganisatsioonidega. Kavandatavaid muudatusi tutvustati 19. detsembril toimunud põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istungil.