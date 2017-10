Tuule Grupp avas suure lihaveiste poegimislauda

Eelmisel nädalal avas Saare Veisekasvatuse OÜ uue ammelauda Kogulas. Kompleksi kuulub kaks lauta, mis mahutavad kokku 432 ammlehma ning 432 vasikat.

Kogula laudakompleks koosneb kahest laudast ja ühenduskoridorist. Mõlemasse lauta on planeeritud 216 looma. Lisaks on arvestatud iga ammlehma kohta üks vasikas. Samuti on laudakompleksil uus tahkesõnniku hoidla ning lägamahuti.

Uus laut parandab oluliselt loomade pidamistingimusi ja võimaldab aastaringset poegimist, mis omakorda parandab lihatööstuse toorainega varustamist.

Tuule Grupi juht Vjatšeslav Leedo avaldas Saaremaa ajakirjanduses lootust, et juba 4–5 aasta pärast õnnestub Eesti lihaveisekasvatus viia piimatootmisele tasemelt lähemale.

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja lihatoimkonna esimees Anu Hellenurme tõstis esile saarlaste omavahelist koostööd. Hellenurme sõnul on uue lauda saamislugu lihtsalt vapustav ja suur eeskuju kõigile.

Tuule Grupi ettevõtetel on üle 3000 lihaveise, eesmärk on kasvatada 2020. aastaks lihaveiste arv 5000ni.