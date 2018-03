Ühistuline lihatööstus lakub haavu, ent loodab kosuda

Vaevalt sai Põlvamaal Vastse-Kuustes asuv lihatööstus 2016. aastal hingusele minna, kui juba sama aasta juunis ostis rühm sealihatootjaid tehase üles, et panna alus ühistulisele sealihatööstusele.

Tööstust palgati juhtima Mart Luik. Mees, kes on tahtnud olla meister paljudel teistelgi aladel, aga kõnealusel juhul tuleb tunnistada, et ei kulunud aastatki, kui ühistulises lihatööstuses hakkasid asjad hapuks minema.

Eelmise aasta sügisel oli selge, et ühistu eelarverea sellel kohal, kuhu peaks tasapisi hakkama kasum kogunema, laiutab hoopis miinusmärgiga arv. Mitte et selline tühjalt kohalt alustanud ettevõtmine peaks juba poole aastaga kasumit tootma hakkama, aga päris mutiauku raha kaduda ka ei tohiks. Leping Mart Luigega lõpetati.

Kuigi viimastel nädalatel on avalikkuses liikunud kuuldused, nagu pudenekski kodumaine lihaühistu laiali veel enne, kui on õigupoolest korraliku hoo sisse saanud, on Urmas Lahel selles osas teine arvamus. Nimelt kinnitab ta, et Ühistu Eesti Lihatööstus on nüüdseks suuremast miinusest lahti saanud, aasta lõpus oli kuukahjum juba väga väike ning normaalne olek on praeguseks taastatud.