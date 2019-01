Ukraina toidutööstur jälgib töötajaid ning laseb paksud ja õnnetud lahti

“Monitoorime emotsioone. Kõik asuvad kaamerate vaateväljas,” ütles põllumajandusettevõtte omanik novembris konverentsil “Muutuste juhid”, vahendab uudisteagentuur Interfax.

Kosjuk rääkis, et uuringute järgi töötavad õnnelikud inimesed efektiivsemalt. Selleks, et töötajaid õnnelikumaks muuta, tegelevad nendega pshühholoogid ning personalispetsialistid. Kes aga sellest õnnelikumaks ei muutu, lastakse lahti.

Ühtlasi jälgitakse kaameratega inimeste kaalu. Näiteks hakkas üks suhteliselt kõrgel positsioonil töötav inimene kuue kuu jooksul rasvuma, millest võib Kosjuki sõnul järeldada, et inimene on laisk. Töötajaga vesteldes selgus, et ainus asi, mis töötaja õnnelikuks tegi, oli söömine.

See aga tähendab Mõronivskij Hliboprodukti jaoks, et inimesel pole motivatsiooni ning ta hõivab kellegi positsiooni, kes võiks rohkem saavutada.

Teisel korral suunati 6-7 aastat samal töökohal püsinud inimene teisele ametkohale, kus ta hakkas “lendama”. Rõõmsad olid ka tema eelnevad alluvad, kellele ta võinuks halvasti mõjuda.

“Vabandan selliste eksperimentide pärast,” ütles nõukogu esimees. “Ent proovige ise järgi.”

Oma juhtimisvigadest rääkides tunnistas ta, et on jätnud aegsasti välja vahetamata inimesi, kes oma kohustustega toime ei tule. Kosjuki sõnul näitab tema kogemus, et igale ametkohale leidub keegi, kes võiks sama tööd paremini teha.

Mõronivskij Hliboprodukt on Ukraina suurim kanalihatootja, kes tegeleb ka teravilja, päevalilleõli ning liha tootmisega. 2017. aastal kasvas ettevõtte netokasum võrreldes eelmise aastaga 3,3 korda – 230 miljoni dollarini ning käive 13,4% - 1,288 miljardi dollarini.