Üle mitme aasta on Eestis tuvastatud ohtlik kartuli ringmädanik

Sel kevadel on tuvastatud ohtlik taimehaigus kartuli ringmädanik kahes kohas - Põlvamaal ja Viljandimaal.

„Ringmädanik võib soodsates kasvutingimustes hävitada suure osa kartulisaagist," ütles põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna nõunik Mart Kinkar.

Bakterhaigusest vabanemiseks peab tootja hävitama saastunud kartulimugulad ja kartulipõllul tuleb loobuda kartulikasvatusest kolmeks järgnevaks aastaks. Samuti tuleb puhastada ja desinfitseerida kõik hoidlad, masinad, seadmed ja konteinerid, mis saastunud kartuliga võivad olla kokku puutunud.

Ohtlike taimehaiguste vältimiseks on tarbekartuli tootja kohustatud igal aastal uuendama 20 protsenti maha pandavast seemnest sertifitseeritud seemnekartuliga. Istutusmaterjali uuendamine aitab kaitsta kartulisaaki ohtlike haiguste ja kahjurite eest ning tõstab saagi kvaliteeti.

Alates 2010. aastast on ringmädaniku haiguskollete arv Eestis selgelt vähenenud, viimati tuvastati tarbekartuli põllult kartuli ringmädanik 2015. aastal Jõgevamaal. Leviku vähenemisele on suurt mõju avaldanud just 20 protsendi sertifitseeritud seemnekartuli kasutamise nõue, mis aitab vähendada kahjustajate leviku riske ja mida peab ka alanud kartuli istutamise hooajal seetõttu kindlasti meeles pidama.