Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajate hinnangul on ettevõtjate ja ülikooli koostöö võtmetähtsusega, et parandada tööandjate ootustele vastava tööjõu kättesaadavust.

„Tulemusliku praktika korraldamiseks on vajalik ettevõtjate ja ülikooli tihe koostöö nii üliõpilaste praktika kavandamisel kui läbiviimisel. Ettevõtjatele pakub tõhus praktikasüsteem võimalusi panustada tulevaste töötajate oskuste arendamisse ning luua püsivad kontaktid ettevõtjate ja üliõpilaste kui tulevaste töövõtjate vahel,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduse grupi esimees Tõnu Post täna Tartus toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Maaülikooli esindajate ümarlaual, millel arutati üliõpilaste praktilise väljaõppe edasiarendamist.

„Leppisime kohtumisel kokku, et koda aitab kaardistada praktikavõimaluse pakkumisest huvitatud ettevõtted. Eesmärgiks on luua piirkondlikud ja valdkondlikud nimekirjad ettevõtetest, kes on valmis pakkuma üliõpilastele võimalust praktika sooritamiseks. Samuti on kavas lähiajal korraldada valdkondlikud ümarlauad, millel osalevad ettevõtjad ja valdkonnaga seotud praktikajuhendajad ülikooli instituutidest,“ lisas põllumajandus-kaubanduskoja maamajanduse grupi juhatuse esinaine Anu Hellenurme.

Eesti Maaülikooli õppeosakonna peaspetsialisti Eda Aitseni sõnul töötab ülikool selle nimel, et praktikasüsteemi edasi arendada. Lähiaja prioriteetideks on ülikooli praktikavõrgustiku laiendamine ning praktikute kaasamine õppetöösse, et tagada üliõpilastele teaduspõhiste teadmiste kõrvale ka ettevõtlusmeelne suhtumine ning tööturu ootustele vastavad praktilised oskused.