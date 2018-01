Universaalne puistur laotab põllule ka tuhka

Põldude lupjamine on küll kallis, kuid meie happelisi muldasid arvestades vajalik tegevus, millesse põllumehed ka üha rohkem panustavad. Lupjamise ning põlevkivituha kohalevedamise teenuse pakkujaid tuleb samuti juurde ning kõik see viib mõnevõrra alla ka hinna.

Viletsal saagiaastal lubjatakse vähem

Eesti Energia Narva elektrijaamadest veab juba pea paarkümmend aastat põldude lupjamiseks kasutatavat põlevkivituhka laiali OÜ Iizmar. Eesti Energia võtab tekkiva tuha n-ö protsessist välja ning muudab tsüklonfiltrid läbinud lendtuha lubiväetiseks, millel nimeks Enefix.

Veoks kasutatav rekahaakes olev pütt on klassikaline nn tsemendipütt, aga selles mõttes siiski eriline, et Iizmar kasutab hüdraulika abil kallutatavaid tsisterne, mis võimaldab selle pärast iga vedu lihtsasti puhtaks teha. Veetakse lubjakivitooteid, lupja ja põlevkivituhka, üks ei tohi teisega seguneda ja sellepärast on püti hoolas puhastamine oluline.