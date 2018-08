Urmas Kruuse: laenu refinantseerimine uue laenuga põllumehi tegelikult ei aita

„23. augusti Maalehes ilmus artikkel pealkirjaga „Põllumehed: mitte mingit põuakahju meile ei maksta!“. Põllumehed on pahased, et avalikkusele levitati infot justkui oleks riik andnud põllumeestele põuakahjudeks 20 miljonit eurot, kuid tegelikult pakutakse toetuse asemel hoopis kõrge protsendiga laenu. Väidetavalt ei vaja põuakahjustuste all kannatavad põllumehed laenu kustutamiseks uut laenu. Põllumehed soovivad, et riik võitleks põllumeeste eest ja tagaks võrdsed tingimused teiste Euroopa Liidu põllumeestega, kus eriolukord välja kuulutati,“ täpsustas Kruuse küsimuse tõstatamise vajalikkust.

„Valitsus ei ole astunud samme, et saaks põllumajanduses välja kuulutada eriolukorra, vaatamata tõsiasjale, et see on põuakahjustustega põllumeestele väga oluline. Põllumeestel tekib võimalus läbi rääkida pankadega ning maaeluministeeriumil võimalus sisustada ühtse põllumajandustoetuste määruses vääramatu jõud, mille on tinginud rasked loodustingimused,“ ütles Kruuse.

„Põllumehed on mures, et valitsus üritab luua muljet, et põllumehed saavad raha, aga tegelik riigi tugi on laenu refinantseerimine uue laenuga ja see samm põllumehi tegelikult ei aita. Põllumeestele on väga oluline, et käesoleva aasta põua-aastale, mille sarnast ei ole siin regioonis olnud umbes 60 aastat, reageeriks valitsus tõsiselt ning kaaluks erakorralise toetuse andmist,“ lisas Kruuse.

„Teiseks on suur segadus PRIA poolt välja makstavate toetuste kuupäevas. Valitsuse 2. augusti pressikonverentsil ütles peaminister, et valitsus toetab ka otsetoetuste kiiremat väljamaksmist ja taotleb vajalikke lubasid Euroopa Komisjonilt. 7. augusti pressikonverentsil kinnitas ka maaeluminister, et toetused saavad käesoleval aastal välja makstud tavapärasest varem,“ tuletas Kruuse meelde.