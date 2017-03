Maaeluminister Tarmo Tamm on asunud lammutama väiketalusid, vähendades talunike võimalusi puhkuse ja haigestumise ajal asendustaluniku võtmiseks, ütles endine maaeluminister ja praegune riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse, kes kuulub Reformierakonda.

Maaeluminister Tarmo Tamm on otsustanud kärpida asendustaluniku toetust 50 000 euro võrra, mis tähendab Kruuse sõnul teenuse kättesaadavuse olulist vähenemist. Asendustaluniku teenust saab kasutada kuni 7-aastase lapse haigestumisel, haiguse, rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal, surma korral või puhkuse ajal.

„Talupidajate asendusteenuse tellijate arv on suurenenud iga aastaga, ilma selleta on väiketalunikel keeruline toime tulla. Teenuse mahu vähenemine võib saada väiketalunikele tõukeks, et tootmisest loobuda,“ ütles endine maaeluminister, riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse.

Samuti vähendatakse täna riigikogu maaelukomisjonis esitletud plaani järgi 30 000 euro võrra Eestimaa Talupidajate Keskliidu iga-aastast tegevustoetust, millega rahastatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjate huvide esindamist ning ühistegevust.

„Väiketootjate esindusorganisatsioonid on ministri äkkotsusega pandud samale pulgale suurtootjatega, kelle võimalused oma tegevuste rahastamiseks liikmetasudest on võrreldamatult suuremad. Nii joonistub välja maaeluminister Tarmo Tamme visioon Eesti põllumajanduse tulevikust, mis ei näe kohta väiketootjatele ega maaelule. Tuletan ministrile meelde, et just väiketootjad hoiavad Eesti maapiirkonnad elus ja asustatuna,“ rõhutas Kruuse.

Eelmisel aastal toetati riigieelarvest asendustaluniku toetuse maksmist 550 000 euroga, seda on 2017. aastal on vähendatud 500 000 euroni. Talupidajate asendusteenistuse tellijate arv on suurenenud iga aastaga ja teenistusel on sõlmitud lepingud 400 põllumajandustootjaga.