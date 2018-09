Urmas Kruuse: minister on põllumeestele toetuste varasema laekumise osas valetanud

„Valitsus ei ole astunud ühtegi sammu, et oleks põllumajanduses saanud välja kuulutada eriolukorra, vaatamata tõsiasjale, et see oli põuakahjustustega põllumeestele väga oluline. Samuti on suurt segadust põllumeeste seas tekitanud PRIA poolt välja makstavate toetuste kuupäev. 7. augustil toimunud pressikonverentsil kinnitas maaeluminister, et toetused saavad käesoleval aastal välja makstud tavapärasest varem,“ kommenteeris Kruuse tehtud kirjaliku küsimuse vajalikkust.

Seoses sellega edastas ta peaministrile järgmised küsimused:

Miks ei kasuta vabariigi valitsus võimalust põuakahjustuste leevendamiseks toetada põllumehi erakorralise toetusega, mis ei ole laen?

Kas vastab tõele, et sellel aastal makstakse pindalatoetused (ühtne pindalatoetus) ja piimalehma kasvatamise toetused välja varem ehk 1. oktoobriks 2018?

„Peaministri vastusest selgus, et Maaeluministeerium on 30. augustil edastanud Euroopa Komisjonile hetkel teada oleva info põua mõjude kohta Eesti põllumajandussektorile ja oodatakse Euroopa Komisjoni poolset analüüsi liikmesriikide poolt saadetud informatsiooni baasil. Kahjuks teame me Euroopa Komisjoni asjaajamise aeglust ja sellele otsusele lootma jääda pole mõistlik,“ on Kruuse Euroopa Komisjoni oodatava analüüsi suhtes skeptiline.

„2018. aastal tehakse peaministri väitel toetuste väljamaksed alates detsembrist ja toetuste varasem väljamaksmine eeldab, et Euroopa Komisjon avaldab sel aastal finantsdistsipliini protsendi senisest varem, millest selgub, et varasemalt lubatud oktoobrikuiseid toetuseid põllumeestel sel aastal oodata ei tasu,“ lisas Kruuse.