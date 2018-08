Urmas Kruuse: valitsuse otsus müüa riigile kuuluv põllumaa enampakkumisel maha ei ole praeguses olukorras sünnis

2018 . aasta riigi eelarvesse on planeeritud tulu varude ja põhivara müügist 10,5 miljonit. Tulu on planeeritud saada riigile mittevajalike kinnisasjade müügist ning kasutusvaldusse antud maatükkide müügist.

„Põllumajandusettevõtted on pidanud võitlema raskete kliimatingimustega juba kaks aastat ( 2017. aastal sügisel liigniiskusega ning 2018. aasta kevadel ja suvel põuaga). Põhimõtteliselt toetan lähenemist, et riik endale mitteolulist maad ei hoia vaid realiseerib, aga keerulised kliimatingimused on pannud põllumajandusettevõtted finantsiliselt raskesse seisu. Hetkel ei suuda põllumajandusettevõtted olla põllumaade avalikel pakkumistel võrdsed teistega. Sellepärast on põllumeestele väga oluline, et valitsus nendega raskel ajal arvestab ning põllumaad enampakkumistel maha ei müü,“ kommenteeris Kruuse tekkinud olukorda.

„Loodan, et valitsus mõistab põllumeeste rasket olukorda ning lepib kokku, et riigile kuuluvat põllumaad hetkel enampakkumistele ei viida. Tegemist oleks eelarve mõistes väikese kuluga, aga põllumeeste jaoks suure märgilise suhtumisega,“ lisas Kruuse.