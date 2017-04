Uuring: Üle poole Eesti lastest joob piima iga päev

Joogipiima tarbib igapäevaselt 55% Eesti lastest ning 46% täiskasvanud elanikest. Teine laiema igapäevase tarbijaskonnaga tooterühm on juust, mida tarbib igapäevaselt 41% täiskasvanutest ning 28% lastest, selgub KANTAR EMORi poolt tänavu jaanuaris läbi viidud tarbijauuringust. Piim ja piimatooted kuuluvad kindlalt eestimaalaste toidulauale, aastatagusega võrreldes ei ole piimatoodete tarbimises olulisi muutusi toimunud.

„Piima peavad nii lapsed kui täiskasvanud kasulikuks toiduaineks, kuigi aastaga on suuresti tänu meedias levivale vastukäivale infole hinnang piima kasulikkusele õige pisut langenud ‒ täiskasvanute seas on veidi kasvanud neutraalse hinnangu andjate osakaal. Kui täiskasvanud peavad piima sagedamini pigem kasulikuks, siis laste seas on hoiak kindel ‒ ligi kolmveerand lastest peab piima väga kasulikuks. Seejuures kinnitab kolmveerand lastest ka seda, et piim neile maitseb,“ selgitab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul viib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda juba kolmandat aastat ellu programmi „Piim – päeva pärl!“, mille käigus soovime eelkõige noortele rääkida piima ja piimatoodete vajalikkusest ning headest omadustest. 20-22. aprillini on Tartus Maamessil taas avatud piimabaar, kus saab maitsta erinevaid piimatooteid, Eesti Piimandusmuuseum tutvustab traditsioonilist võitegu ning Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool tutvustavad piimaga seotud erialade õppimisvõimalusi.

Uuringufirma KANTAR EMOR viis 2017. aasta jaanuaris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel läbi uuringu, mille käigus küsiti tarbijailt piimatoodete tarbimissagedust ja hoiakuid piimatoodete tarbimise suhtes. Uuringule vastas 213 last vanuses 6-14 eluaastat ja 436 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat. Tellitud uuringu käigus vastasid tarbijad 19-le piima ja piimatoodete tarbimist ja omadusi kajastavale küsimusele. Uuringuga sooviti teada saada tarbijate joogipiima, keefiri, hapupiima, petipiima, jogurtite, kodujuustu, või, määrdejuustu, juustu, kohupiimakreemide ja kohukeste tarbimisharjumuste ja -sageduse kohta. Piimaprogrammi läbiviimist toetavad Euroopa Komisjon ja Maaeluministeerium