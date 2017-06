Uus suund karjakasvatuses: holsteinid välja, maatõug sisse!

Parimad maakarjakasvatajad – isa ja poeg Ants Aamanid Harjumaalt Kuusalu vallast – on otsustanud tasapisi oma holsteini tõugu loomad välja vahetada, et minna täielikult üle maakarja pidamisele.

Oleme Kuusalu vallas Hirvli külas Karukämbla piimafarmis. Farmi puhkealal laua peal on uhke hõbekarikas. Nimelt pälvisid isa ja poeg Aamanid osaühingust Karukämmal eelmisel aastal maakarja aretamise töö eest parima maakarjakasvataja tiitli koos rändkarikaga.

Pereisa toob esile, et maakarja lehmade rammusast ja valgurikkast piimast saab maitsvamat juustu ja kohupiima, on võimalik valmistada kvaliteetseid ja unikaalseid tooteid. Aamanid kuuluvad E-Piima ühistusse ja viivad juba aastaid oma piima E-Piima.

Karukämbla laudas on lüpsmas 40pealine kari, neist 21 on maatõugu lehmad, ülejäänud holstein-friisi tõugu.

Maatõugu lehmi peavad Aamanid juba kümnendat aastat, esimesed maatõugu veised toodi Kuusallu Oisust. Need loomad on värvilt eri toonides koorekohvikarva ja nudipäised, piimas on valgu- ja rasvasisaldus tavapärasest kõrgem.