Uus trend: Euroopas on väiketalude hulk plahvatuslikult kasvanud

Rohkem kui 80 protsenti maailmas toodetavast toidust tuleb väikefarmidest, mida on maailmas üle 500 miljoni. Paradoksaalsel kombel on neile viimasel kümnendil hakanud järjest enam tähelepanu pöörama nii suured põllumajandussisendeid tootvad firmad, nagu Bayer, kui ka keskkonnakaitsjad ning rohelised.

Kui sisendifirmadel on huvi jõuda oma seemnete, väetiste ja taimekaitsetoodetega ka väiketaludeni ning nad teevad selleks mitmeid koostööprojekte, siis Euroopas peetakse väikefarme oluliseks just vastupidisel eesmärgil – leitakse, et sealt saab head, piirkonnapärast ja ökoloogilist toitu.

Euroopa suurriikides on viimasel kümmekonnal aastal plahvatuslikult suurenenud väikeste, 2–10hektariste farmide hulk.