Vahur Kersna Peipsimaa hõrgutistest ja Alatskivi veinist: kui eestlane võtab end kokku ja midagi teeb, on terve maailm käpuli!

Maikuuga algas Peipsimaa maitsete aasta. TV3 Seitsmesed Uudised käisid avastamas Peipsimaa maitseid, kus 7-käigulise õhtusöögi käikude nimedes jäid teiste hulgas kõlama nii "Meri hingab ja annab au üle järve udule", "Metsade vaikusest" kui ka "Peenarde valitseja".

Kogu menüü oli kokku pandud kohalikust toorainest. Isegi lauale toodud vesi oli pärit Alatskivi Punasest allikast ja Pühtit sa pühast allikast.

Tartumaa põllumeeste juht Jaan Sõrra kinnitas, et tema jaoks on parim Peipsiääre toit ikka Peipsi sibul, mis on kuulus nii Eestis, Euroopas kui Venemaal.

Ajakirjanik Vahur Kersna kiitis eriti Alatskivi veini. "Eestlased oskavad. Kui eestlane võtab end kokku ja midagi teeb, on terve maailm käpuli, lihtsalt käpuli.

Maaeluministeeriumi eestvedamisel hakati eelmisel aastal valima Eesti toidupiirkondi, et pöörata suuremat tähelepanu kohalikule toidule ja toidukultuurile. Alatskivi lossis anti Peipsimaale eile toimunud suurejoonelisel õhtusöögil üle pooleteisemeetrine sümboolne rändkahvel - algas Peipsimaa maitsete aasta.