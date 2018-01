Vaja on näha laiemat pilti

Detsembris toimus Pariisis tippkohtumine teemal “Meil pole planeeti B”, millega tähistati kahe aasta möödumist sealsamas peetud kliimakonverentsist.

Rõhutati, et maakera elanikkond kasvab jätkuvalt ning inimeste äratoitmine nii, et planeedi kliima muutused oleksid minimaalsed, on kõikide riikide ühiseid suuri jõupingutusi nõudev ülesanne.

Vaatamata rahvastiku arvu kasvule, on nälga kannatajate hulk stabiilselt vähenenud ning FAO eesmärk jõuda mitte ühegi nälgijani (ZeroHunger) aastaks 2030 paistab reaalne. Selleks on aga vaja senisest veel enam kasutada põldudel teaduse uusimaid saavutusi ning tõsta saagikust juba olemasolevatel pindadel, mitte rajada uusi põlde metsade arvel.

Põllumajanduslik tootmine on läbi aastate suurenenud ning seni on kasvav nõudlus rahuldatud. Näiteks nisu tarbimine maailmas on viimase kümne aasta jooksul kasvanud 650 miljonilt tonnilt 750 miljoni tonnini. Ligikaudu samas tempos on suurenenud ka kogutoodang.