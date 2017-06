Valdav enamik pindala- ja keskkonnatoetuse taotlustest esitati e-PRIAs

2. maist 16.juunini sai PRIA-le esitada taotlusi hektaripõhiste pindalatoetuste ning maaelu arengukava loomatoetuste saamiseks. Sel perioodil laekus PRIAsse kokku 15 384 taotlust, neist 92 % e-PRIA vahendusel.

2016. aastal esitati e-PRIA kaudu 87% taotlustest.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu tunneb heameelt, et e-PRIAs esitatud taotluste hulk on aasta-aastalt järjest tõusnud: "Kogu taotlusalusest pinnast ligi 99% esitati e-PRIA kaudu. Eelmisel aastal oli see 95%."

Taotlusalust pinda oli sel aastal esialgsetel andmetel kokku 976 072 ha. Eelmisel aastal taotleti toetust 968 969,45 ha suurusele pinnale. Kõige rohkem taotlejaid oli Võrumaal, kus kokku esitati 1668 taotlust (taotlusalust pinda kokku 54 567,9 ha).

Kõige rohkem taotlusalust pinda on aga Lääne-Virumaal, kus 1023 maaharijat taotles toetust 107 720,1 ha suurusele pinnale.

Maakondade lõikes taotluste arve ja taotlusaluse pinna suurust näeb järgnevast tabelist:

Praeguste plaanide kohaselt toimub 2018 kõigi pindala- ja keskkonnatoetuste taotlemine ainult e-PRIAs.