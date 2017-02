Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor tühistas hiljutise korralduse, millega oli paljude Eesti toiduainetööstuse ettevõtete staatus ekspordiõigust omavate ettevõtete loetelus peatatud või ettevõtted loetelust kustutatud.

Seega taastati kahe nädala tagune olukord. Nädala alguse võttis Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor Venemaale ekspordiks luba omavate ettevõtete nimekirjast maha enamiku Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtteid, sh enamiku Eesti ettevõtteid.

Ekspordiõiguse peatamise või nimekirjast kustutamise põhjuseks toodi, et pikaajaline ekspordi puudumine on loonud olukorra, kus ei saa olla veendunud, et ettevõtete tegevus on nõuetekohane.

Korraldus hõlmas kõiki Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtteid.

Nüüd taastas Venemaa kahe nädala taguse nimekirja.

Nimekiri ekspordiluba omavatest Eesti ettevõtetest on leitav SIIT.