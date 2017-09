VIDEO | Eesti kõige töökama mehe päevi sisustavad 160 lehma

Raimond Ellik, Salme Põllumajanduse OÜ juhataja, lüpsja ja omanik on oma laudas lüpsnud 160 lehma ligi neli aastat ühtejutti ilma ühegi puhkepäevata.

“Inimesed virisevad, et lüpsjatöö on raske. Mina lüpsan juba 1300 päeva järjest ilma ühegi vaba päevata. Ja mul on selle 21 aasta jooksul, mis ma siin lüpsnud olen, kõigest 50 vaba päeva olnud,” teatab Raimond Ellik.