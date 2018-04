VIDEO | Hiina noored talunikud Eesti tuuril: Euroopas elatakse toetuste pealt. See pole hea

Neljapäeval kohtas Maaleht Andre juustufarmis tervet bussitäit hiinlasi, kes küll kodunt kuigi suurt juustuarmastust kaasa polnud saanud, kuid see-eest teadmise, et ettevõtet tuleb kasumlikult majandada, mitte toetustest elada.

Viimase kahe nädala jooksul külastatud Hollandi, Suurbritannia ja Eesti farmides nägi hiinlaste delegatsioon, et Euroopa ettevõtted on keskmiselt palju suuremad kui Hiinas, siin kasutatakse arenenumat tehnoloogiat ja hoitakse rohkem keskkonda. Märkamata ei jäänud seegi tõsiasi, et meie põllumajandus püsib suuresti toetuste najal.

Maalehega suhelnud puuviljakasvataja ning põllumajandusülikooli doktorant TSIN Ross ütles, et tema mitte, kuid tema Hiina sõbrad-tuttavad taotlevad samuti toetusi, kuid püüavad eelkõige ise kasumlikult majandada.

Perefarmis piimalehmi- ja lambaid pidavale WANG Gangile avaldas Eestis ja mujal Euroopas muljet tehnoloogia kasutamine. Siinsed piimatooted maitsevat pisut teistmoodi, kui kohalikust Hiina piimapiirkonnast pärit mees harjunud on.

Andre farmi perenaine Erika Pääbus kirjeldab videos omalaadset massipsühhoosi, mis hiinlasi poes tabas.