VIDEO | Imaverre rajatakse rapsikoogitehas

Sel aastal on PRIA otsustanud toetada E-Piima ühistulise piimatööstuse suurprojekti Paidesse 15 miljoni euroga ja Farm In-i rapsikoogitehase rajamist Imaverre 2 miljoni euroga.

Selleks, et selle sajandi esimene põllumeeste ühistuline tehas kindlasti tehtud saaks, on vaja natukene veel suurendada Farm In Productions OÜ osakapitali.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub kõiki rapsikasvatajaid ja rapsikoogiostjaid ühinema rapsikoogitehaseprojektiga, et toimuks läbimurre Eesti põllumajanduse uude ajastusse.