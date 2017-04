VIDEO: Nutikas leiutis – õunakorjaja, mis säästab kummardamisest

Igal sügisel on aiapidajad hädas sellega, et õunad pudisevad puu alla maha. Selleks, et neid sealt ära korjates ei peaks kummardama ja selga vaevama, on loodud õunakorjaja.

„Neid õunu, mis on tuulega puu otsast maha pudenenud nagunii keldrisse ei vii, pigem lähevad nad mahlaks või kohe söömiseks," rääkis Husqvarna Eesti müügispetsialist Karl-Kustav Kaarelson Maamessil Gardena boksis. Gardena õunakorjaja aitab ubinad, aga ka näiteks tennisepallid, käbid või kasvõi apelsinid maast kerge vaevaga kokku korjata. „See on meil tõeline publikumagnet, kui tuleme siia rullima, siis on rahvas kohe reas vaatamas," märkis Kaarelson õunakorjaja tööd demonstreerides. See nutikas seade on müügil K-Rauda, Decora ja Bauhofi kauplustes ja hind jääb 50 euro kanti.