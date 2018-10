VIDEO | Tänu soojale suvele korjati Tartumaal rikkalik viinamarjasaak

Oktoobri algul korjati sajalt viinapuult ära 'Zilga' sorti viinamarjad, kuna selleks ajaks oli nende suhkrusisaldus veini valmistamiseks piisavalt kõrge.

Professor Kadri Karp selgitas, et alles värvunud viinamarjades ei ole veel piisavalt suhkruid, seetõttu tuleb kasvatajal igal nädalal peene riistapuuga marjade suhkrusisaldust mõõta. Ühtlasi tähendab see seda, et ka kodukasvatajatel ei tasu alles sordiomast värvi läinud viinamarju kohe nahka pista, vaid natuke oodata.

Ka siinsed rebased arvavad, et kohalikud viinamarjad ei ole hapud. Kui kümmekond aastat tagasi tegid nad Rõhu aias puhta töö ja pistsid kogu saagi pintslisse, siis nüüd on herilaste, lindude, rebaste ja muude maiasmokkade vastu kasutusel efektiivne kaitsevahend, mida näeb videost.