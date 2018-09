VIDEO | Tutvu parima mahetootja konkursi kandidaatidega

Raplamaa mahetalu põhisuunad on tatra- ja lambakasvatus. Maad on 310 hektarit. Suurt rõhku on pandud tatra töötlemise arendamisele – talus on veski ja tatrast valmistatakse ka müslit, pastat ja küpsiseid. Gluteenivaba märgis võimaldab pakkuda toodangut spetsiifilisele turule. Eesmärk on laieneda ja ise ka lammast väärindama hakata.

Sentafarm OÜ, Enn ja Katrin Noorkõiv, Mari-Liis Somelar

Võrumaa mahetalu 450 ha rohumaid annavad sööda 200-pealisele aberdiin-anguse puhtatõulisele veisekarjale. Suurt rõhku pannakse liha kõrge kvaliteedi saavutamisele rohumaapõhise nuumaga, osaletakse ka samateemalises innovatsiooniprojektis. 2017. a avati Tartus Lihuniku äri ja restoran, et anda talu toodangule lisandväärtust. Eesmärk on mõjutada ühiskonda jätkusuutlikuma tarbimise poole.

Vainu Agro OÜ, Kristo Frei

Tartumaal asuv mahetalu on keskendunud teraviljakasvatusele. 650 hektaril kasvatatakse rukist, kaera, otra, hernest, uba, rüpsi ning haljasväetiseks liblikõielisi. Kvaliteedi ja tootmisefektiivususe tõstmiseks otsitakse erinevaid uuenduslikke lahendusi. Suund on maheseemnekasvatusel. Ettevõtte eesmärk on saavutada sõltumatus põllumajandustoetustest.