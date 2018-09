Viljahindade fikseerimine: õnnemäng, kus on võitjad ja kaotajad

Rein Raudvere RUS

Viljamüügileping peab olema selline, mida iga ilmaga suudad täita, räägib Pajusi ABFi juht Lembit Paal viljasalves, mis pole tühi ka pärast lepingute täitmist. Argo Ingver

Paljud põllumehed on kevadel fikseerinud viljahinnad, mis on hulga odavamad, kui praegu pakutakse, ja saavad rahaliselt vastu pükse. Veelgi hullem on aga neil, kes lubasid müüa rohkem, kui saaki said.