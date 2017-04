Viljakasvataja, osale saja rukkipõllu aktsioonis!

Kuni 15. maini saab veel registreerida oma rukkipõldu aktsiooniks „Sada rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile“.

Eelmise aasta kolmandal juunil sõlmisid Eesti Rukki Selts, Eesti Põllumeeste Keskliit, Tartu Mill ja AS Leibur koostööleppe, millega kutsuti vähemalt sadat rukkikasvatajat kõigist Eesti maakondadest külvama sügisel põllutäie rukist. Nende põldude uudsevili on ette nähtud leivajahu tootmiseks ja see jahu omakorda vähemalt miljoni Eesti vabariigi juubelileiva küpsetamiseks.

Ettevõtmise üldisem eesmärk on rukkiseltsi sõnul hoida elus eesti rukkikultuuri, rukki kasvatamise, tarbimise ja aretamise traditsioone, pärandades ka uutele põlvkondadele austuse leiva ja leivavilja vastu. Konkreetsem eesmärk on aga teha omalaadne ja maitsev juubelikingitus Eestile.

Aktsiooni esimene rukkipõld külvati suure pidulikkusega ja toonase maaeluministri Urmas Kruuse eestvedamisel mullu 24. augustil rukkikuningas Hans Kruusamägi maadel.

Praeguseks on aktsiooniga liitunud 65 põllumeest 86 põllu ja 1485 hektariga.

„Hektarite poolest saaks sealt võrsuvast viljast küpsetada juba mitu miljonit juubelileiba,“ kiidab rukkiseltsi juht Leonhard Puksa rukkikasvatajaid.

Aga kuna sümboolset sadat põldu praegu veel täis pole, kutsuvad korraldajad liikumisega ühinema veel rukkikasvatajaid. Oma põllu saab üles anda kuni 15. maini EPKK kodulehel.