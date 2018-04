Viljakasvatajad küsivad luba hanejahiks

Keskkonnaministeeriumi jahinduse nõunik Tõnu Traks tõdeb, et hanede ja laglede kahjustused meie põldudel on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Üheks põhjuseks on see, et praegu lubatud heidutusmeetmed pole piisavalt tulemuslikud. Teiste riikide ja meie endi lähiajaloo kogemused näitavad, et kevadine heidutusjaht on lindude tõrjumiseks efektiivsem.